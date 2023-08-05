مطالب بعدم رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التضخم في ازدياد يومًا بعد يوم، والمواطن يئن من ارتفاع الأسعار، مطالبًا بعدم رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور.

أسعار الكهرباء:



وقال مصطفى بدرة، أن هناك أزمة معلومة للجميع في الأسعار منذ عامين أو ثلاثة ولا بد أن تكون الأجهزة المعنية كافة على قلب رجل واحد.



وأشار إلى أن هناك شكاوى كثيرة من أزمة السجائر بسبب وجود ارتفاع كبير في الأسعار.



وأوضح أن هناك عددًا من الأطر لحماية المواطن من زيادة الأسعار لعل أولها الرقابة الحاكمة على الأسواق والتجار، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في أسعار المواصلات الخاصة التي تعمل من خلال تطبيقات وتربح ملايين وتتبع شركات خاصة.



وتابع أن هناك زيادة في أسعار السلع ولكن ليس بنفس الغلو الذي يصل للمواطن، موضحًا أن الزيادة في الأسعار سببها التغير في أسعار الصرف وزيادة الفائدة أكثر من مرة مع ارتفاع التضخم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.



https://www.youtube.com/watch?v=MAY1yIkGSEM