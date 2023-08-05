السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدحت العدل يوجه رسالة لمرتضى منصور ويكشف موقفه من رئاسة الزمالك (فيديو)

مدحت العدل
مدحت العدل

وجه  الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، رسالة للمستشار مرتضي منصور،رئيس الزمالك السابق: بعد إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

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وقال مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “ الحدث اليوم”:" أقول لمرتضى منصور شكرا على اللي أنت عملته جائز الأمور ما كانتش مواتية ولكنك كنت الفارس النبيل الذي ترجل عن حصانه.

وكشف مدحت العدل عن موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بعد ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما وجه، قائلا: "لم أحسم قراري بعد من الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك ولكني أفكر في الأمر وسأعمل علي اختيار كل العناصر التي تدعم كيان الزمالك في حالة ترشحي و كل ما نبتغيه أن يكون الزمالك فرس رهان مع الأهلي ويرجع لحالته الطبيعية.

 

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