أمين اتحاد الجامعات العربية يستقبل مدير معهد إعداد القادة في الأردن

التقى الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بالدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام الدين الشريف وكيل المعهد بمقر الاتحاد العام للجامعات العربية بالأردن.

وجاءت هذه الزيارة الرسمية في إطار الاجتماعات التحضيرية لاقامة العديد من البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعات المصرية والعربية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٣ عام الشباب العربي، كما تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية والعربية وتطوير مهارات القيادة والتواصل لدى الطلاب العرب، من خلال توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بناء جيل من القادة

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للوزارة، التي تضع دعم التبادل الطلابي وتأهيل الطلاب على مهارات القيادة والتواصل كأحد أولوياتها، وكذلك إكساب الطلاب مجموعة من المعارف المختلفة وتحسين قدراتهم القيادية.

وفي تصريح لمدير معهد إعداد القادة بشأن هذه الزيارة، أعرب عن سعادته بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والعربية خاصة بعد تنفيذ البرنامج الأول لإعداد القائد العربي في فبراير الماضى بمدينة الأقصر بمشاركة ١٧ دولة عربية.

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن هذه البرامج ستسهم بشكل كبير في تعزيز التفاهم الثقافي والأكاديمي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعات في المنطقة، مما سيساهم بدوره في تعزيز التعاون العلمي والثقافي، وهذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو بناء جيل من القادة المتميزين والملتزمين بالقيم العربية والإنسانية.

ويأتي ذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين المعهد واتحاد الجامعات العربية.

حضر الاجتماع من جانب اتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لإتحاد الجامعات العربية، ولينا البيطار المدير العام لإتحاد الجامعات العربية، ودينا أبو رزق منسق أنشطة اتحاد الجامعات العربية، ومالك الخوالدة باتحاد الجامعات العربية.