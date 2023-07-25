محاضرات ثقافية وورش وعروض فنية بثقافة البحر الأحمر

ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أقام قصر ثقافة الغردقة احتفالية بنادي الرحلات الرياضي بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدأت بالسلام الجمهوري، ثم قدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية أطفال بقيادة رضا ياسين مجموعة من الاستعراضات المتنوعة مثل "أمدحك يا محمد، وعرباوي والفلاح الفصيح" واختتمت بالفرح النوبي وتخلل هذه الفقرات عرض التنورة للطفلة المتألقة دانا محمد ومجموعة من القصائد في مدح النبي لبراعم نادي أدب الغردقة.

واحتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكي بينت أن ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ قامت بفضل الضباط الأحرار بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر للقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم والقضاء على الاستعمار وأعوانه.

قدمت الفعاليات بإشراف فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، وقد شهد الفرع عددا من الفعاليات المتنوعة الأخرى بمواقعه، ومنها محاضرة "التنمر وأثره على المجتمع" بقصر ثقافة حلايب ألقاها الشيخ حسن توفيق محمد واعظ عام بمدينة حلايب موضحا أن التنمر ظاهرة ظهرت فى مجتمعاتنا بشكل واضح وتعني أن يسخر شخص من شخص آخر لذا حذر الإسلام من ذلك.

ومن ناحية أخرى نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "التسرب من التعليم.. الإشكاليات والحلول" تحدثت عن الإجراءات المشددة التي تتبعها إدارات المدارس المختلفة، لضبط سلوك الطلاب، والقضاء على الأشياء السلبية التي تواجه المنظومة التعليمية، موضحة أنه وبالرغم من ذلك فإن النظام التربوي لا يخلو من ظاهرة هروب وتسرب الطلاب من المدارس والغياب المستمر عن المدرسة وخلق أعذار كاذبة للخروج من المدرسة، كما تحدثت عن أهم النقاط التي تعالج هذه المشكلة. وبجانب ذلك أقام البيت ورشة "تعليم رسم" مع أسماء صديق مدرس التربية الفنية بالقصير والتي قامت بتعليمهم أسس رسم أشكال فنية مختلفة مثل حديقة حيوانات وأشجار بالألوان المختلفة وبعض من الأشكال الفنية للطباعة. كما عقد بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة عن أهمية المياه فى حياتنا اليومية ألقاها أوضحت أهمية المحافظة على مصادر المياه وإدارة استخدامها بشكل جيد فى المنازل والزراعة والصناعة.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة