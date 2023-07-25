الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تطورات صفقة انتقال تمبكتي لنادي الاتحاد

تمبكتي
تمبكتي

أصبح رحيل حسان تمبكتي عن نادي الشباب السعودي قريب للغاية بسبب العروض المتتالية التي حصل عليها اللاعب في الفترة الأخيره، وأبرزها من أندية الاتحاد والهلال.

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الاتحاد يواصل عروضه لضم تمبكتي

قدم نادي الاتحاد عرض للتعاقد مع حسان تمبكتي ليكون بديل أحمد حجازي في الموسم المقبل، والذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في الموسم الماضي.

عرض الاتحاد عرض ضخم لضم تمبكتي من الشباب مقابل 20 مليون ريال سعودي، لكن رفض شيخ الأندية السعودية التفريط في اللاعب للمرة الثانية بعد عرض الهلال لضم المدافع السعودي الدولي.

يرجع رفض نادي الشباب المستمر لرحيل تبمكتي عن صفوف الفريق هو لوجود اللاعب في قائمة المنتخب السعودي، وأنه يعد أفضل مدافع محلي في السنوات الأخيره مع علي البليهي.

واصل نادي الاتحاد عروضه للتعاقد مع تمبكتي ليكون العرض الثاني من النادي لليوث، والثالث لنفس اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

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