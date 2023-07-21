طارق العشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع الكابتن طارق العشرى لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرةالقدم للموسم الرياضى 2023_2024.

وعقد رئيس النادي جلسة مع الكابتن طارق العشرى عقب تفويضه من مجلس الإدارة للأتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد

وأكد الكابتن طارق العشرى خلال جلسة توقيع العقود و التي جمعته برئيس النادى على كامل تقديره و أحترامه لجماهير نادى الاتحادالسكندرى العظيمة و أنه كأبن من أبناء نادى الاتحاد السكندرى أسعده التعاقد مع زعيم الثغر و قيادة هذا الصرح الرياضى العريق في الموسم الجديد متمنياً من جماهير زعيم الثغر الدعم و المساندة لفريقها فهى كانت و ستظل العنصر الأبرز داخل منظومة كرة القدم بنادىالاتحاد السكندرى