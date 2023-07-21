السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق العشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري

طارق العشرى ومحمد
طارق العشرى ومحمد مصيلحى

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى أتفاقه مع الكابتن طارق العشرى لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرةالقدم للموسم الرياضى 2023_2024.

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الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بعد رحيل محمود علاء

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الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على الإسماعيلي بالدوري المصري اليوم

وعقد رئيس النادي جلسة مع الكابتن طارق العشرى عقب تفويضه من مجلس الإدارة  للأتفاق على كافة  التفاصيل الخاصة بالتعاقد

وأكد الكابتن طارق العشرى خلال جلسة توقيع العقود و التي جمعته برئيس النادى على كامل تقديره و أحترامه لجماهير نادى الاتحادالسكندرى العظيمة و أنه كأبن من أبناء نادى الاتحاد السكندرى أسعده التعاقد مع زعيم الثغر و قيادة هذا الصرح الرياضى العريق في  الموسم الجديد متمنياً من جماهير زعيم الثغر الدعم و المساندة لفريقها فهى كانت و ستظل العنصر الأبرز داخل منظومة كرة القدم بنادىالاتحاد السكندرى

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