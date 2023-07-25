نشرة أخبار التوك شو.. تعليق الإعلاميين على أزمة الشحات والشيبي وموعد انتهاء أزمة الكهرباء

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر يتم العمل على حلها سريعًا، وذلك خلال أيام قليلة ماضية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

الكهرباء تزف بشرى سارة عن موعد انتهاء انقطاع التيار (فيديو)



كشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، الأسباب الرئيسة وراء انقطاع الكهرباء الناجمة عن أزمة الوقود، موضحًا أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما زاد فاقد المعدات المولدة للكهرباء من الوقود.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

وزير بترول أسبق يكشف مفاجأة عن علاقة انقطاع الكهرباء بالغاز.. فيديو

رد الإعلامي أحمد موسى على ما تداوله الإعلام المعادي بأن حقل ظهر انهار وأن مصر لديها أزمة في الغاز، مستندين على شائعة تسريب للغاز في المياه.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

أحمد موسى يرد على الإعلامي المعادي حول انهيار حقل ظهر (فيديو)



أكد د. حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أننا نحتاج للوصول إلى 500 ألف غرفة سياحية في مصر؛ لاستقبال مزيد من السياح الأجانب، علاوة على تنشيط خدمات النقل (الأتوبيسات – والباصات).

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

مصر تقتحم سياحة المليارديرات وتحطم أسطورة الرقم 30 لجذب الملايين.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل الخرائط الجوية وخرائط المنخفضات وتوزيعات الضغط تشير إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي أخطأ بشأن صفعه لاعب بيراميدز محمد الشيبي ويستحق العقاب، موضحًا أن رابطة الأندية عاقبت لاعب الأهلي بإيقافه لمدة مباراتين، وغرامة بمبلغ مالي 20 ألف جنيه.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

تامر أمين للشيبي بعد أزمته مع الشحات: لو راجل قول الحق (فيديو)

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، آخر تطورات حالة فتاة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء التي تصدرت التريند وأثارت السوشيال ميديا، بعد دعوة الدكتور جمال شعبان لمتابعة حالتها.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

جمال شعبان عن حالة فتاة المترو: حالتها خطيرة تحتاج عملية صعبة (فيديو)



استنكر الإعلامي عمرو أديب، صفع حسين الشحات لاعب الأهلي، لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز، مؤكدا أنه تصرف خاطئ.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

تعليق عمرو أديب على أزمة حسين الشحات ومحمد الشيمي (فيديو)



استنكرت الإعلامية لميس الحديدي واقعة صفعة حسين الشحات، لاعب الأهلي، لمحمد الشيبي، لاعب بيراميدز، معلقة: ما حدث بعد المباراة سخيف ومشين ولا يليق بالنادي الأهلي ولا بقدر وقيمة حسين الشحات المهاجم الكبير.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

لميس الحديدي عن صفعة حسين الشحات للاعب بيراميدز: شيء سخيف ومشين

أكدت الدكتور سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تجميد البويضات والمني لاستخدامها في اي وقت غير جائز ويعد تحدي لإرادة الله مستشهدة بقوله تعالى "ويجعل من يشاء عقيم".

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

سعاد صالح: تأجير الأرحام زنا وتجميد البويضات غير جائز (فيديو)



وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، رسالة لطلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بعد أزمة رسوب طلاب كلية الحقوق وتخطي الرسوب نسبة 70%.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنارئيس جامعة الإسكندرية يزف بشرى سارة لطلاب كلية الحقوق.. فيديو





















