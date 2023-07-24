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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الكهرباء تزف بشرى سارة عن موعد انتهاء انقطاع التيار.. فيديو

أبراج الكهرباء
أبراج الكهرباء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر يتم العمل على حلها سريعًا، وذلك خلال أيام قليلة ماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر سيتم حلها خلال يومين على الأرجح.

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 وكشف أن بيان الحكومة بشأن وقت قطع الكهرباء كان لطمأنة المواطنين في المحافظات كافة؛ خصوصًا أن هناك بعض الأنشطة متعلقة بالكهرباء وعلى رأسها الصعود في الأسانسير.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء في مصر قبل وبعد رأس الساعة وبين تلك الفترة، موضحًا أنه لا يشترط قطع الكهرباء في وقت محدد لكن يمكن أن تقل أو تزيد في فترة 60 دقيقة تقريبًا، منوهًا أن القطع خلال ساعة لا يؤثر بالسلب على الخدمات للمواطنين.

أماكن لا يمكن قطع التيار فيه

وأضاف أن هناك بعض المنشآت الحيوية لا يمكن قطع الكهرباء عنها مثل أقسام ومراكز الشرطة، والمستشفيات والبنوك والمؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين على مدار الساعة.

ونوه إلى أن انقطاع الكهرباء في المنطقة ذاتها يكون وفق جدول محدد بالتناوب بين المناطق، فمن الممكن أن تكون المنطقة مقسمة لخطين، فيكون القطع في خط وآخر تعمل الخدمة والعكس بالتناول مرة في الخط الآخر.

وأعلن أن هناك فرقًا من الطوارئ تقوم بالتواصل الفوري مع المواطنين بالتنسيق مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لحل الأزمات وتلقي الشكاوى على رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو (114)، فضلًا عن 3 أرقام أرضية أخرى لاستقبال شكاوى أهالي المحافظة بشأن طوارئ الكهرباء وأعطالها، وهي:

- 0842168041.

- 0842168042.

- 0842168043.

 

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