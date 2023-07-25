تعليق عمرو أديب على أزمة حسين الشحات ومحمد الشيمي (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب، صفع حسين الشحات لاعب الأهلي، لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز، مؤكدا أنه تصرف خاطئ.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامجه “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”مساء اليوم الإثنين: “بعض جماهير النادي الأهلي تعلق على عقوبة حسين الشحات وترفض العقوبة التي تم توقيعها من اتحاد الكرة، متسائلا: ”هو أنتوا عايزين تطنشوا ما قام به حسين الشحات”.

الأهلي أول من عاقب حسين الشحات على ما بدر منه

وأكد أن مدير الكرة بالنادي الاهلي سيد عبد الحفيظ أصدر بيانا بتوقع العقوبة على حسين الشحات، والأهلي بذلك أول من عاقب حسين الشحات على ما بدر منه.

وتابع عمرو أديب أن لاعب بيراميدز محمد الشيبي يصر على الحصول على حقه بشكل قانوني، معلقا “الرياضة لا بد أن يكون بها فوز وخسارة، ولكن ثقافة الفوز فقط للنادي الأهلي هي خاطئة، لأن الكرة مكسب وخسارة”

وكشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن سر تصعيد نادي بيراميدز ضد واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أصداء اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، جعلت سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز يؤكد ضرورة عدم التنازل عن حق اللاعب، ولهذا السبب بدأ بيراميدز في تصعيد الموضوع"

وأضاف: "الفيديو الخاص باعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، تسبب في أصداء كبيرة داخل الصحافة المغربية"

واختتم: "أزمة حسين الشحات والشيبي وصلت أيضا إلى ملاك بيراميدز في الإمارات"

الأهلي يخسر أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

