مصر تقتحم سياحة المليارديرات وتحطم أسطورة الرقم 30 لجذب الملايين.. فيديو

أكد د. حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أننا نحتاج للوصول إلى 500 ألف غرفة سياحية في مصر؛ لاستقبال مزيد من السياح الأجانب، علاوة على تنشيط خدمات النقل (الأتوبيسات – والباصات)؛ وذلك لتنشيط المجال الاقتصادي الأهم في توفير العملة الصعبة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المستثمرين الكبار يحتاجون إلى سهولة الحصول على القروض والأراضي والإعفاء الضريبي والقضاء على البيروقراطية؛ لبدء مشروع سياحي كبير يخدم الدولة.

وأشار حسام هزاع إلى أن المستثمر الأجنبي سيضخ أموالًا هو الآخر، لذا يحتاج تسهيلات على رأسها خروج أمواله خارج البلاد، مع تسهيل الإعفاء الجمركي والأوراق والمستندات.

سياحة المليارديرات

وعن سياحة اليخوت، قال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنها تسمى بـ “سياحة المليارديرات” وهم أغنى أغنياء العالم، لافتا إلى أننا يتبقى لنا في سياحة اليخوت تطبيق لإنهاء إجراءات الترخيص في دخول الجمارك بكل المعدات الخاصة باليخت، كاشفًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لجذب السياح، حيث سهلت استخراج رخصة سياحة اليخوت لتكون مدة استخراجها 30 دقيقة، بدلا من 30 يوم.

ولفت إلى أن المستثمر المقبل باليخت الخاص به إذا وجد عدم مرونة في الإجراءات يأخذ قرارا سيئا ولا يعود مرة أخرى، معلقا: “سائح اليخت هو أعلى فئة في فئات السياح”.