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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يرد على الإعلامي المعادي حول انهيار حقل ظهر (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

رد الإعلامي أحمد موسى على ما تداوله الإعلام المعادي بأن حقل ظهر انهار و أن مصر لديها أزمة في الغاز، مستندين على شائعة تسريب للغاز في المياه.

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وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،مساء اليوم  أن حقل ظهر به 19 بئرا تم حفرهم بواسطة الشركة الإيطالية «إيني» ومعها 4 شركات أخرى،  ويتم حاليا حفر البئر الـ20، باستثمار يصل لـ70 مليون دولار.

 إجمالي استثمارات حقل ظهر متوقع أن تصل لـ15 مليار دولار

وتابع الإعلامي أحمد موسى: إجمالي استثمارات حقل ظهر متوقع أن تصل لـ15 مليار دولار خلال 3 سنوات مقبلة، والحقل به ثروات ستؤدي لحقول أخرى، خاصة أن المشروع بدأ العمل به منذ 2017 بمشاركة 5 شركات «إيطالية، إنجليزية، روسية، مصرية، إماراتية».

واختتم الإعلامي أحمد موسى قائلا: «أهل الشر مبسوطين لأي شيء يؤدي لحدوث أزمة في مصر، ومجلس الوزراء أكد على أن حقل ظهر يعمل بكامل طاقته الإنتاجية وفق أحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية، ولا أحد في العالم يستطيع تحديد الإنتاج الكامل لأي حقل بترول؛ لأن التوقعات تكون بنسبة متوسط الإنتاج فقط».

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