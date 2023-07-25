لميس الحديدي عن صفعة حسين الشحات للاعب بيراميدز: شيء سخيف ومشين

استنكرت الإعلامية لميس الحديدي واقعة صفعة حسين الشحات، لاعب الأهلي، لمحمد الشيبي، لاعب بيراميدز، معلقة: ما حدث بعد المباراة سخيف ومشين ولا يليق بالنادي الأهلي ولا بقدر وقيمة حسين الشحات المهاجم الكبير الذي استطاع إثبات نفسه واللاعب المحترف لا يجب أن يستجيب لأية استفزازات وأن يكون لديه قدرة كبير على ضبط النفس".

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “ كلمة أخيرة”، على شاشة ON مساء الإثنين: "المهم في ظروف في كثيرة في الملعب وهو ما يميز اللاعب المحترف من غيره وضبط النفس مهما تعرضت للاستفزازات وضغوطات في الملعب من مميزات الاحتراف.

وأضافت: "المفروض حصل صلح ونادي بيراميدز قبل الصلح وظنا أن الأمر انتهى عند هذا الحد وتم تطبيق عقوبة إضافية من النادي الأهلي ضد الشحات وحتى لو قام الشيبي بإشارات بذيئة لا بد أن تضبط أعصابك ولا تستلم لهذا الاستفزاز ".

يجب أن تطبق أقسى عقوبة على حسين الشحات

وعلقت لميس الحديدي على تصريحات الشيبي لمواقع مغربية بأنه سيلجأ للسفارة المغربية قائلة : “هناك خطأ من لاعب يجب أن تطبق عليه العقوبة كأقسى غرامة أو عقوبة أيا كان ناديه لكن لايجب أن يكون تناول الواقعة وكأنها مصرية مغاربية ويجب أن تتم كافة العقوبات المغلظة تحت لائحة إتحاد الكرة المصري وعقوبات النادي الاهلي ضد لاعبه تحت مظلة القانون الرياضي المصري وأن لا تذهب في اتجاه آخر كونه لاعبا محترف في الدوري المصري”