سعاد صالح: تأجير الأرحام زنا وتجميد البويضات غير جائز (فيديو)

أكدت الدكتور سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تجميد البويضات والمني لاستخدامها في اي وقت غير جائز ويعد تحدي لإرادة الله مستشهدة بقوله تعالى "ويجعل من يشاء عقيم".

أيه عملية يتم فيها تدخل أي طرف ثالث بين الزوج والزوجة يعد زنا

وأضافت سعاد صالح، في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc مساء الاثنين، أن تأجير الأرحام زنا، وأن أية عملية يتم فيها تدخل أي طرف ثالث بين الزوج والزوجة يعد زنا.

وأوضحت سعاد صالح، أنه في حالة اللجوء للتلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب يجب وجود طبيب أمين ويكون باستخراج بويضة من الزوج ومني من الرجل بدون اي تدخل لطرف ثالث، لا متبرع، ولا تأجير رحم، ولا من بنك التجميد ، فخلاف ذلك يعد زنا واختلاط الأنساب وسخرية من خلق الله وإرادته.

وأكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن العلاقة الزوجية ليست ملزمة لا أحد الطرفين، وان إتمامها دون رضا وتراضي ورغبة وتمهيد يعد اغتصاب.

وأضافت "سعاد صالح" في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc مساء الاثنين، أن هناك مفهوما خاطئا عند بعض الرجال أن عقد الزواج أتاح له أن يملك المرأة خاصة في العلاقة الزوجية، قائلة إنها ضد بعض الفقهاء الذين يقولون أن عقد الزواج يفيد ملكية المرأة، ولكني أقول أنه يفيد إباحة المتعة للطرفين.

وأوضحت استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنها ضد من يكره زوجته على هذا الاتصال، مستشهدة بقوله تعالى "وقاموا لأنفسكم" والتقديم هذا يعني الراحة والرغبة من المرأة.

المرأة ليست متاع في البيت يمتكله الزوج وينقلها وفقا لرغباته

وطالبت أستاذ الفقه المقارن الرجل بالتزين لزوجته كما يرغب في أن تتزين له، قائلة “المرأة ليست متاع في البيت يمتكله الزوج وينقلها وفقا لرغباته وانما هي إنسانة لها حقوقها النفسية والمادية والمعنوية”.

واشارت إلى أن عدم قدرة المرأة على تلبية الرغبة الزائدة لدي زوجها لا يبح له التعداد وانما يجب عليه احترام زوجته والاعتراف بأن لها حقوق مثله.