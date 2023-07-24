الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل الخرائط الجوية وخرائط المنخفضات وتوزيعات الضغط تشير إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ونوهت إلى أنه بدء من شهر أغسطس ستحدث انخفاضات طفيفة في درجة الحرارة وستكون عالية قليلًا لكنها لن تكون في نفس القيم المرتفعة التي نشهدها خلال الفترة الحالية.

درجة الحرارة في الظل

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الاثنين، إلى أن درجة الحرارة مرتفعة بسبب نسب الرطوبة، حيث تصل إلى 41 و40 درجة، أما الدرجة في الظل تتراوح بين 38 و39 درجة.

وأكدت أن نسب الرطوبة (أي ارتفاع نسبة بخار الماء في الهواء مما يقلل من نسبة الأكسجين في الجو) تكون مرتفعة للغاية خلال الليل وفترات اختفاء الشمس، وهو ما يسبب الشعور بعدم انخفاض درجات الحرارة، وعدم التمكن من التقاط الأنفاس.