جمال شعبان عن حالة فتاة المترو: حالتها خطيرة تحتاج عملية صعبة (فيديو)

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، آخر تطورات حالة فتاة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء التي تصدرت التريند وأثارت السوشيال ميديا، بعد دعوة الدكتور جمال شعبان لمتابعة حالتها.

وأكد جمال شعبان، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية etc مساء اليوم الاثنين، أن فتاة المترو تعاني من ضمور في الصمام الثلاثي، والبطين الايمن، وتمدد في البطين الايسر، وزرقة شديدة ونقص في الأكسجين، ولزوجه في الدم، وتحتاج الي عملية قلب مفتوح تتم على مرحلتين، مرحلة سريعة خلال الأسبوع الجاري، والمرحلة الثانية بعد إكمالها العشرين عاما.

جمال شعبان.. صعوبة العلمية الجراحية



وأشار استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، إلى أن فتاة المترو تبلغ من العمر ١٤ عاما، الا ان شكلها يوحي بأنها لم تتجاوز السادسة وذلك بسبب تأثير المرض الخلقي الذي يعاني منه القلب والذي يؤثر على نموها بشكل ملحوظ، مطالبا المصريين بالدعاء لها لصعوبة العلمية الجراحية المتتطلب اجرائها خلال الأسبوع الجاري.