تامر أمين للشيبي بعد أزمته مع الشحات: لو راجل قول الحق (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي أخطأ بشأن صفعه لاعب بيراميدز محمد الشيبي ويستحق العقاب، موضحًا أن رابطة الأندية عاقبت لاعب الأهلي بإيقافه لمدة مباراتين، وغرامة بمبلغ مالي 20 ألف جنيه، بينما قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية كبيرة على «الشحات» بعد المباراة.

بيان الاعتذار الذي أصدره حسين الشحات منذ ساعات محترم

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن «بيان الاعتذار الذي أصدره حسين الشحات منذ ساعات محترم، وخرج من لاعب أصله ومعدنه محترم».

وأضاف: «بيان لا يصدر إلا من الناس المتربية اللي كانت على طبلية أبوها، مش عيب أغلط، لكن العيب إني أتمادى في الغلط وألا أعتذر عنه»، بحسب تعبيره

رد فعل اللاعب حسين الشحات لم يكن جيدا

وأكد أن رد فعل اللاعب لم يكن صحيحًا، حتى مع الاستفزاز، معقبًا: «حتى مع الاستفزاز يجب ألا يكون رد الفعل هكذا، وليس من العيب الاعتراف بالخطأ لأن نزغ الشيطان قوي، ولا أطالب بتخفيف العقوبات على الشحات حتى بعد بيان الاعتذار».

تامر أمين لمحمد الشيبي: هل شتمت حسين الشحات بأمه وزوجته أم لا؟

وتوجه بسؤال إلى لاعب نادي بيراميدز: «أتمنى يكون عنده من الشجاعة ويرد، هل شتمت حسين الشحات بأمه وزوجته أم لا؟ سؤال من رجل لرجل، بالنسبة لقصة القلم فلاعب الأهلي اعتذر لك وقبّل رأسك وهناك عقوبات وقعت عليه».

وأردف: «لو سببت حسين الشحات فالأمر ليس مسجلًا، لو تملك من الشجاعة اطلع وانفي، وساعتها يكون حسين مجنونًا واللي عمله من اللا شيء، وساعتها سأطلب تغليظ العقوبة على حسين الشحات.. لو راجل قول الحق».

وكان حسين الشحات دخل في مشادة مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات.