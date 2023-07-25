رئيس جامعة الإسكندرية يزف بشرى سارة لطلاب كلية الحقوق.. فيديو

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، رسالة لطلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بعد أزمة رسوب طلاب كلية الحقوق وتخطي الرسوب نسبة 70%، قائلا: "نحن نهتم بكم وبمصالحكم، وحدثت جلسات بين عميد كلية الحقوق وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لحل مشاكلكم".

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: "تم تشكيل لجنة لدراسة تظلمات الطلاب، وسيتم دراسة التظلمات المقدمة من خلال لجنة التظلمات واحالتها إلى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد".

وأوضح: "تم فك الحجب عن جميع النتائج الخاصة بجميع المراحل الدراسية لكلية الحقوق حتى يستطيع الطلاب تقديم التظلمات على الموقع الإلكتروني للكلية".

وظيفتنا توفير التعليم الجيد للطلاب

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية: " نسعى الإعداد الطلاب ليكونوا كوادر للمستقبل"، مؤكدا: "وظيفتنا توفير التعليم الجيد للطلاب، ويتم إعداد طالب الحقوق ليكون جاهز لسوق العمل".

وأردف "لم يتم فحص تظلمات الطلاب حتى الآن وجاري استقبالها.. الطلاب في سن الشباب ووظيفتنا احتوائهم"، مضيفا: “بعض الطلاب تعالت أصواتهم للتعبير عن غضبهم ولكن تم استيعابهم”.

وأكد : "كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عريقة ولها منزلة كبيرة وبها قامات من الأساتذة، وتخرج منها العديد من الطلاب الذين يتولون مناصب هامة حاليا.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه لا يوجد خطأ في تصحيح نتيجة طلاب الحقوق، ولا يمكن التشكيك في آلية التصحيح التي يقوم بها أساتذة كلية الحقوق، والتظلمات ستكون منصفة للجميع، وكل طالب سيحصل على حقه.