أهم أخبار التوك شو| لغز وراء انقطاع الكهرباء.. والأرصاد تصطدم المواطنين.. وعمرو أديب يستنكر الإساءة للمصحف

ترصد بوابة الوفد خلال التقرير التالي أهم ما تناولته برامج التوك شو على مدار أمس الجمعة، سواء على لسان مقدمي تلك البرامج، أو ضيوفهم بتنوعهم واختلاف توجهاتهم، وتناولهم لموضوعات مختلفة من خلال برامج التوك شو المتعددة على قنوات متنوعة.

قالت الدكتورة إيمان شاكر،، مدير مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد، إن الموجة الحارة التي تعيشها البلاد تأثيرها عالي بسبب نسب الرطوبة المرتفعة.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد، إن الموجة الحارة التي تعيشها البلاد تأثيرها عالي بسبب نسب الرطوبة المرتفعة.

تشهد مدينة العلمين الجديدة خلال أيام حفل المطرب أحمد سعد، بالإضافة إلى حفلات غنائية لمطربين مصريين وعرب مثل مدحت صالح، أنغام، كايروكي، إليسا، وعمر خيرت وغيرهم، وتبدأ فعاليات المهرجان من يوم 13 يوليو وتستمر حتى 26 أغسطس الشهر المقبل.

علق الدكتور علي عبدالرحمن عميد كلية الطب بجنوب الوادي، على نتيجة الفرقة الأولى من الكلية ورسوب 70% من الطلاب، قائلا: “النتيجة صادمة لأنننا اعتدنا خلال السنوات الماضية أن نسب الرسوب لا تزيد على 10% فقط، أو 15% على الأكثر، لكن النتيجة هذا العام غريبة".

قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن قرار إقامة حفل المطرب ترافيس سكوت متوقف على الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

كشف المطرب "أبو"، عن اسمه الحقيقي قائلا: "اسمي محمد أبو العينين، وأبو العينين كانت صعبة على العيال الصغيرة لذلك أصبحت “أبو” و أخويا كان اسمه "أبو"



قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السويد سمحت للمواطن الملحد بحرق المصحف تحت بند حرية الرأي والتعبير، مضيفا:" الدولة الإسلامية تمتلك اتخاذ قرار ضاغط جراء هذه الواقعة.

أكد الشيخ حسن الجناينى، من علماء الأزهر الشريف، أن من يقول أنه يستطيع فعل شيء بالسحر، هو شخص كاذب، فكل شيء يتم بأمر الله.

أبدى الإعلامي عمرو أديب، إندهاشه من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ، قائلا: "فيه ألغاز في موضوع الغاز، ويجب أن توضح لنا شركة الكهرباء أسباب انقطاع التيار".

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، رسالة للمواطنين، قائلة: " استعدوا لدرجات الحرارة لأنها مستمرة حتي نهاية الشهر".



استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة الإساءة لنسخة من القرآن الكريم في السويد، قائلا: “مش فاهم الفكرة من تدنيس القرآن الكريم في دولة السويد كل شوية.. المفروض الدول دي محترمة وتحترم الأديان والحريات





