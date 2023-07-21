نقيب الموسيقيين يكشف مفاجأة مدوية عن إقامة حفل ترافيس سكوت (فيديو)

قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن قرار إقامة حفل المطرب ترافيس سكوت متوقف على الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.



وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة أن السوشيال ميديا لا تحركه في اتخاذ قراراته كنقيب للموسيقيين.

وأشار إلى أنه كان في سيارته وجاء إليه تليفون من شركة تنظيم حفلات، تتعامل مع النقابة منذ فترة طويلة، ولا يوجد حولها أي مشاكل، وطلبت الشركة إقامة حفل لترافيس سكوت، وتم الاتفاق على الرسوم المطلوبة، مشيرا إلى أنه في هذه الأثناء لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت.

وأضاف: "الفترة الأخيرة وجدت حالة من الانزعاج من إقامة هذا الحفل من جمهور السوشيال ميديا، والمواقع الصحفية، والبرامج التليفزيونية، وبالتدقيق وجد عدد كبير من الفيديوهات لحفلات ترافيس سكوت وبها حوادث غريبة ووفيات، وبعد الفحص تم إصدار قرار بمنع إقامة الحفل إلا في حالة الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأمنية.

نقابة المهن الموسيقية ليست فقط الجهة الوحيدة صاحبة القرار في إقامة الحفلات

وتابع: "عايز أقول للجمهور إن نقابة المهن الموسيقية ليست فقط الجهة الوحيدة صاحبة القرار في إقامة الحفلات، ولكن هناك جهات أخرى يجب أن توافق أو ترفض إقامة الحفلات خاصة حفلات المطربين الأجانب".

ولفت إلى أنه سيخطر الجهة المنظمة للحفل بأنه في حالة عدم موافاة النقابة بالموافقات الأمنية على الحفل، سيكون قرار النقابة بإصدار ترخيص للحفل لاغيا.



وأرسل المطرب العالمي ترافيس سكوت الرسالة بعنوان "لمن يهمه الأمر" وحصلت عليها لميس الحديدي من الشركة المسئولة عن حفل سكوت في مصر.

ونشرت الإعلامية لميس الحديدي نص الرسالة الإنجليزي، وملخص مترجم لمقاطع منها، وعلقت فى نهاية الترجمة قائلة: "فماذا نحن فاعلون؟".

ويقول ملخص الترجمة الذي نشرته لميس: "ردًا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا والتي أشارت إلى طقوس غريبه في حفلاتي، -لا توجد لدى أغنية واحده تهين أي شعب ناهيك عن المصريين، -لا شئ لدى به أي طقوس غريبة فقط احتفالات.

وأضاف سكوت في رسالته: "أنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من 5 سنوات وهو يعني الكثير لي، مشيرًا إلى: “أقمت حفلة ناجحة جدًا في السعودية في إبريل أمام 70 ألف متفرح و لم تكن هناك أية مشكلة”.



وتابع: “نعمل منذ شهور للإعداد للحفل والحصول على التصاريح، أنا من هيوستن من أسرة تحترم الناس، تحب الله، وتواظب على حضور الكنيسة، المثار على السوشيال ميديا من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقية، حدثت مأساة في 2012 في إحدى حفلاتي لكني قدمت مئات الحفلات من دون أحداث”.

واختتم سكوت رسالته قائلًا: "لو لم تدخل معداتنا بمساء السبت 20 يوليو لن نتمكن من إقامة الحفل، أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة تعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي لمصر واقتصادها وكنوزها، هذا ملخص رسالته".