عمرو أديب عن انقطاع الكهرباء: الموضوع فيه لغز.. قولولنا الحقيقة (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، إندهاشه من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ، قائلا: "فيه ألغاز في موضوع الغاز، ويجب أن توضح لنا شركة الكهرباء أسباب انقطاع التيار".

وطالب أديب خلال برنامج " الحكاية والمذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، الجهات المسئولة بمصارحة المصريين حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الموجة الحارة.

يجب أن نوضح للمصريين متى ستنتهي أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء



وأضاف أنه يجب أن نوضح للمصريين متى ستنتهي أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه يرى ما يحدث أنه عرض جانبي من أعراض الأزمة الاقتصادية بأن مصر تحتاج إلى أموال الغاز في العملة الصعبة ويمكن أن يكون هناك تقصا في توفير المازوت لعدم توفير العملة الصعبة، معقبا: “ياجماعة قولوا للناس الحقيقة”.

وتابع: " لو النور مش هيرجع زي الأول الأسبوع الجاي، لازم نقول.. هو ايه اللي هيتغير عن الأسبوع؟ ده خاصة أن درجة الحرارة الأسبوع القادم تكاد تكون زي الأسبوع اللي فات أو أسوأ".

وأشار إلى أن عمرو أديب، إلي أن محطات الكهرباء التي تم تجديدها عظيمة ولكن دون غاز، متابعا:" يجب أن نوضح للمصريين متى ستنتهي أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.

ولفت إلى أنه يرى ما يحدث أنه عرض جانبي من أعراض الأزمة الاقتصادية بأن مصر تحتاج إلى أموال الغاز في العملة الصعبة.