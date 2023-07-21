داعية يستدعي الجن على الهواء.. أنا عايز أموت (فيديو)

أكد الشيخ حسن الجناينى، من علماء الأزهر الشريف، أن من يقول أنه يستطيع فعل شيء بالسحر، هو شخص كاذب، فكل شيء يتم بأمر الله.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن السحر مجرد تخيل، يشعر به الشخص، ولكن لا يستطيع التأثير على شيء بدون أمر الله.

ولفت إلي أنه يتحدى أي شخص يقول أنه شاهد الجن على طبيعته، معلقًا :" اللي عنده جن يبعته ليا أنا قاعد على الهواء أهو، أنا عايز الجن يموتني على الهواء".

وأشار إلي أن الله قال في كتابه العزيز :" إن عبادي ليس لك عليهم سلطان" فالجن لا يستطيع أن يتمكن من الإنسان كما يردد البعض.

وأشار إلى أن الجن ضعيف، و المسلم عندما يقول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" يختفي الجن، وطالب من الجميع بعدم نشر أشياء غير صحيحة.

فيما قال الشيخ عمرو الليثي الداعية الإسلامي، إن الجن من الممكن أن يلبس الإنسان، ويدخل في جسده، وهذا لا مانع منه عقلا ولا شرعًا. وأضاف، أن حدود الجن تتسبب في سرع الشخص، ولكن لا تجعله يرتكب جرائم، وفواحش. ولفت إلى أن الفيروسات تدخل الجسم، والجن يدخل جسم الإنسان، ولكن 99% من الأشخاص التى تصوت و تقوم بـ أشياء غريبة بداعي الجن، أمر غير صحيح.