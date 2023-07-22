عمرو أديب يستنكر الإساءة للمصحف.. عمل بربري (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة الإساءة لنسخة من القرآن الكريم في السويد، قائلا: “مش فاهم الفكرة من تدنيس القرآن الكريم في دولة السويد كل شوية.. المفروض الدول دي محترمة وتحترم الأديان والحريات لكني عمرت ما فهمت بيعملوا كده ليه”.

ووصف عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة واقعة حرق المصحق بأنه عمل بريري، متسائلا: “ماذا تحدث مثل هذه الواقعة من أثر نفسي لمرتكبها”.

وأضاف عمرو أديب أنه كان قد أجرى زيارة لدولة الدنمارك وقت نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسأل صاحب هذه الرسوم عن الفائدة من وراء مثل هذه الممارسات، والإحساس النفسي المنبثق عنها .

وتابع عمرو أديب : «إيه المتعة أو الثأر التاريخي في إنك تحرق القرآن.. ممكن تكون عندك مشكلة مع المسلمين لكن إيه علاقة الكتاب المقدس بتاع المسلمين.. اللي حصل ده عمل بريري».

وكانت مصر قد أدانت سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا

وفي بيان لوزارة الخارجية، أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت مصر ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.