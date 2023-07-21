"أبو" يكشف اسمه الحقيقي وسبب اسم الشهرة (فيديو)

كشف المطرب "أبو"، عن اسمه الحقيقي قائلا: "اسمي محمد أبو العينين، وأبو العينين كانت صعبة على العيال الصغيرة لذلك أصبحت “أبو” و أخويا كان اسمه "أبو".. طول عمري الناس بقت تقولي "أبو" لذلك الاسم أصبح عادي بالنسبة لي".

وأضاف “أبو” خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم ،"أنا والفنان هشام ماجد كنا مع بعض في المدرسة وكنا قاعدين جنب بعض في الباص طول عمرنا لحد ما سبت المدرسة في أولى ثانوي".

سبت شغلى فى شركة انترناشيونال عشان أحقق حلمي في الفن

وتابع المطرب "أبو"،: "سبت شغلى فى شركة انترناشيونال عشان أحقق حلمي في الفن"، معقبا: "كنت أعاني من الإحباط واليأس كثيرا في حياتي لكن اللي عايز يعيش حياته ويوصل لحاجه هو عايزها ميزهقش ويكمل حياته”.

وتحدث "أبو" خلال اللقاء عن رأيه في النادي الأهلي وأغنية سطلانة، ورأيه في النجم عمرو دياب والنجم تامر حسني، ويكشف تفاصيل البومه الأول وكواليس أحدث اغانيه هوليلا التي حققت نجاح كبير، كما يكشف أيضا عن جدول حفلاته في الصيف وأيضا عن مشروعه الجديد الذي يستعد إليه خلال الفترة القادمة وحياته الخاصة وعلاقته بأولاده.