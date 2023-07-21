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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية أغسطس (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد، إن الموجة الحارة التي تعيشها البلاد تأثيرها عالي بسبب نسب الرطوبة المرتفعة.

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وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي محمد الباز، اليوم الجمعة، أن البلاد متأثرة بموجة حارة بدأت منذ شهر يونيو ومستمرة حتى الآن، وتسجل العظمى بالقاهرة 36 درجة، لكن نشعر بها أعلى من ذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة مساء هي أيضًا مرتفعة نسبيا، وتصل ـ 27 درجة مئوية، وموضحة أن هذه السنة ليست السنة الأولى التي نمر فيها بموجة حارة، لكن هذا العام هو الأطول لهذه الموجة.

ظاهرة "النينو" تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق

وأكدت  الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد أن الموجة الحارة يمكن أن تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وهناك تقارير من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأننا نشهد ظاهرة "النينو" التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وهي ظاهرة تأتي كل 7 سنوات، ولكننا لم نشهدها منذ فترة.

 

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