الأرصاد توجه رسالة للمواطنين: استعدوا.. موجة الحر مستمرة حتى نهاية الشهر (فيديو)

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، رسالة للمواطنين، قائلة: " استعدوا لدرجات الحرارة لأنها مستمرة حتي نهاية الشهر".

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية " والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" مساء اليوم أنه من الضروري أن نتخذ احتياطاتنا بعناية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس المصنوعة من القطن، وشرب الماء بكثرة.

زيادة في نسبة الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية :"هناك زيادة في نسبة الرطوبة، مما يزيد من شعورنا بالحرارة الشديدة.ويعود ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يحمل معه كمية كبيرة من بخار الماء وكتل هواء ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة ووجود مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، مما يزيد من ساعات تسطيع الشمس بشكل كبير'.

وتعيش البلاد منذ منتصف الشهر، في حالة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسابيع الماضية، لاسيما أن درجات الحرارة تخطت 38 درجة في كثير من الأيام، وهو ما دفع المواطنين بتكثيف البحث مرارًا وتكرارًا عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.

وتأثرت مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بمنخفض الهند الموسمي، والذي تسبب بارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترات النهار، بالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وهو ما بدوره يؤثر على المواطنين ويتطلب إجراءات لعدم التعرض لضربات الشمس.

ويعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ.

كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليا أجواء شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.