إقبال كبير على حفل تامر حسني بمدينة العلمين.. فيديو

تشهد مدينة العلمين الجديدة خلال أيام حفل المطرب أحمد سعد، بالإضافة إلى حفلات غنائية لمطربين مصريين وعرب مثل مدحت صالح، أنغام، كايروكي، إليسا، وعمر خيرت وغيرهم، وتبدأ فعاليات المهرجان من يوم 13 يوليو وتستمر حتى 26 أغسطس الشهر المقبل.

الإعلامية ليلاس كفوزي، إن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم الجمعة، هو حفل النجم تامر حسني والذي يقام بمنطقة الأرينا بالممشى السياحي، وهي واحد من أهم وأكبر المناطق في مدينة العلمين.

إقبال كبير

وأضافت “كفوزي” خلال تغطيتها لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المشاركين بالمهرجان لحضور حفل تامر حسني.

ولفتت إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، تشهد عددًا من الحفلات الغنائية خلال الأسبوع المقبل، منها حفل للنجم أحمد سعد، الموسيقار عمر خيرت، الفنان راغب علامة، إضافة إلى عدد من الحفلات لنجوم عرب وعالميين منهم نانسي عجرم وأليسا وموسيقار روسي شهير.

من جانبها، قالت الإعلامية نهى درويش، إن هناك الكثير من المواطنين جاءوا لزيارة مدينة العلمين الجديدة قبل بدء الحفلة، وعبروا عن سعادتهم وإعجابهم بهذه المدينة، ومدى تكاملها.