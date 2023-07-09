تسليم أول دفعة من سيارات المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة بالبحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي تسليم أولى دفعات السيارات الجديده ضمن المبادرة

الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة والتى تستهدف الحد من تلوث البيئة والإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

، وذلك بحضور ا كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة وأ محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو وم / دعاء زيتون مدير المديرية المالية.

حيث قامت نائب محافظ البحيرة بتسليم 6 سيارات جديدة لأصحابها ممن قاموا بإنهاء إجراءات التخريد الخاصة بهم.

مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية استلام 20 سيارات تخريد بساحة التخريد بمنطقة العريشة بمدينة ادكو، والتى تعمل يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وتم انهاء إجراءات 6 سيارات منهم وتسليمهم السيارات الحديثة وجارى استكمال الإجراءات لتسليم باقى السيارات.

وقد قامت الدكتوره نهال بلبع بتفقد السيارات الجديدة وقدمت التهنئة لأصحابها، ووجهت إدارة المرور بتيسير اجراءات استخراج التراخيص الخاصه بهم.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقدمت الشكر لكل المساهمين لإنجاح المبادرة من وزارتى المالية والبترول.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجاً للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد فى تحريك عجلة الإقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير إمتلاكهم سيارات موفرة إقتصادياً بتسهيلات إئتمانية كبيرة،

لافته الى أن هذه المبادرة أسهمت فى تحقيق مردود إقتصادي وطفرة في مبيعات السيارات ذات المكون المحلي من خلال خلق طلب متزايد عليها، مؤكدة انها معفاه من رسوم تجهيزها بالغاز الطبيعى بفائده لا تتعدى 2٪ ويتم التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى بمحافظة البحيرة لخدمة المبادرة.

وناشدت الدكتوره نهال بلبع المواطنين الراغبين في الإشتراك بمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات المتقادمة بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة، وإستلام شهادة تخريد السيارة للاستفاده من مميزات المبادرة .

من الجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت منح الحافز الأخضر للمشاركين في المبادرة، وتم تحديد قيمة الحوافز المقدمة للمستفيدين وأسعار السيارات وفقا لكل موديل، حيث تبلغ قيمة الحافز في حالة السيارات الملاكي10 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 64 ألف جنيه، والميكروباص 25 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، علي أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز ، ويتم إحتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة ، علي أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز .

ومن شروط الاشتراك في إحلال السيارات المتقادمة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وبدون حد أقصى للسن، وذلك في حالة السداد النقدي، أما في حالة السداد بالتقسيط، يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة وأن تكون السيارة مـر على صنعها 20 عامًا وأكثر وفيما يخص السيارات الأجرة يجب أن تكون الرخصة باسم المتقدم، أما السيارات الملاكي فيجب أن تكون الرخصة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك.