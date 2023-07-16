وكيل صحة الشرقية يتابع مبادرة 100 يوم صحة بجزيرة السعادة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها الثاني والعشرون على التوالي، وذلك بوحدة طب الأسرة بجزيرة السعادة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية بجزيرة السعادة، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية بالوحدة، وتوافر المستلزمات الطبية الخاصة بها، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

ووجه بأهمية تقديم الرسائل الإرشادية والتوعوية للمواطنين، والتعريف بجميع الخدمات الصحية المقدمة لهم، خلال الـ١٠٠ يوم ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وطالب مدير الإدارة الصحية بالزقازيق بعمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الصحية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.

كما تابع عمل الفرق الطبية بحملة قلبك أمانة، والتي تم تنفيذها في بداية الشهر الجاري، مقدماً الشكر للفرق الطبية على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار ١٠٠ يوم حتى ١ أكتوبر ٢٠٢٣.