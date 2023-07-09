رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq ، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه تم استكمال تصحيح 75٪ من نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط ومع بقاء عدد قليل من الأيام حتى الانتهاء من عملية التصحيح بشكل كامل، أصبحت نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور ، خلال الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث زيادة في البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 الدور الأول بصيغة PDF وزمن ظهورها، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة بطريقة صحيحة وميسرة.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2023

​​​​​لتخفيف حالة التوتر التي يشعر بها طلاب الصف الثالث المتوسط وأولياء الأمور، قد اتخذت الوزارة بعض التدابير ، أعلنت الوزارة أنه عندما يتم الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وأكدت أن الطلاب ليسوا بحاجة للقلق بشأن كيفية الحصول على النتيجة، حيث ستكون النتيجة متاحة على موقع واحد وموحد يسمى "نتائجنا" ، وتم اتخاذ هذا التدبير لتجنب الانشغال والتعقيد الناجم عن المواقع الكاذبة.

ظهرت نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 على موقع "نتائجنا" وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع المحافظات العراقية. يمكننا الآن استعراضها وتزويدها لكم. نظرًا لزيادة عمليات البحث في جوجل عن هذه النتائج التي أكدتها وزارة التربية والتعليم العراقية أن ظهورها سيكون عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع "نتائجنا" في الساعات القليلة المقبلة.

نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2023 بصيغة PDF

نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 ستكون متاحة من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. تزداد عمليات البحث في جوجل عن تلك النتائج بعد التصريحات المؤكدة بأنها ستصبح متاحة للجميع. انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات بنسبة تجاوزت 85%. سنقوم بشرح خطوات الاستعلام عن تلك النتائج في جميع المحافظات العراقية.

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 ( اضغط هنا )

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 ( اضغط هنا )

بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم العراقية لم تحدد أي موعد رسمي للإعلان عن ظهور هذه النتائج في أي من محافظات العراق ، إلا أننا سنتابع بنفس الطريقة جميع التفاصيل المطروحة حول تلك النتائج على مدار الساعة.