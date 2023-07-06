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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فرنسا تغرم "جوجل" مليوني دولار| فيديو

جوجل
جوجل

فرضت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية، غرامة 2.2 مليون دولار على شركة جوجل بسبب نقص المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج عبر محرك البحث جوجل  وجوجل بلاي ستور في فرنسا. 

هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية

وأجريت عمليات مراقبة خلال عام 2021، اكدت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية، على أثرها أن هناك نقصا في المعلومات الواضحة والشفافة، فيما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، مثل: عدم إبلاغ جوجل المستهلك بشرط أسعار العروض، أو إمكانية إلغاء الحجز واسترداد الأموال من عدمه، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة ومنذ بداية عمليات المراقبة.

 

وأعلنت شركة جوجل، أنها عالجت بعض المشاكل التي غُرمت بسببها، قائلة: نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار، لطالما كنا شفافين مع مستخدمينا بشأن كيفية عمل منتجاتنا. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية: بسبب نقص المعلومات.. تغريم غوغل بأكثر من مليوني دولار في فرنسا. 

 

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