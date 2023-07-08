فتح باب التسجيل ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال في الجامعات

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) في الجامعات والمراكز البحثية المصرية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن آخر موعد للتسجيل في برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال هو 18 يوليو الجاري.

أهداف برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

ولفت المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال يستهدف أيضا العمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة.

ونوه المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بأن برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال يأتي تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).

يمكن للباحثين التسجيل في برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك من هنا.

ما هو صندوق رعاية المبتكرين؟

صدر القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في عام 2017، ليكن صندوقًا تابعًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع باقي مؤسسات المنظومة، ويشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتها المخصصة للمسئولية المجتمعية.

وأنشئ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشاريع المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة.

ويسعى الصندوق إلى توفير بيئة مشجعة على الابتكار للطلاب والباحثين ورواد الأعمال في مصر، وتنمية مهاراتهم الابتكارية عن طريق برامج مخصصة، فضلا عن إتاحة المنح الدراسية للمبتكرين والنوابغ لتحقيق التنمية.

