الكشف عن سر انتشار الموت المفاجئ بين الشباب (شاهد)

كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب الشهير، سر انتشار وفاة الشباب خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا الأمر يقلق الكثير.

وقال "شعبان" خلال تصريحاته ببرنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إن ٢٥ % من المصريين يعانون من ضغط الدم والنسبة الأكبر متواجدة في محافظة القاهرة.

وأشار إلى هذا أمر مخيف ويدعو للقلق خاصة وأنه يتسبب في موت الكثير من الشباب حاليا، لافتا إلى أن الضغط المرتفع بوابة للإصابة بأمراض القلب.

وواصل شعبان أن الفشل الكلوي في مصر بسبب ضغط الدم وليس تلوث المياه.

وفي سياق آخر، كتب الدكتور جمال شعبان عن الأزمات القلبية، عبر صفحته بالفيس بوك، أمس الخميس، فقال: "سؤال بييجي لي كتير ليه الأزمات القلبية زادت، وإزاي أعرفها، وإزاي أساعد اللي عنده أزمة قلبية"

وكشف الدكتور جمال شعبان عن أسباب زيادة الأزمات القلبية قائلًا: "الأزمات القلبية زادت لأسباب كتير، التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، وارتفاع السكر، وعدم ممارسة الرياضة ولا المشي، مما أدي إلي ترهل الجسم، وارتفاع نسبة الكولسترول الضار".

وحذر شعبان أيضا من نوعيات معينة من الطعام والمشروبات، التي تؤدي للأزمات القلبية فقال: "نوعية الأكل غير الصحي، والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، التدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات والمكملات الهورمونية دون إشراف طبي".

دراسات تكشف أسباب الموت المبكر

ويشكل الموت المفاجئ لشاب في مقتبل العمر صدمة عند أسرته والمحيطين حوله، إذا كان لا يشكو من أي مرض صحي. وغالبا ما يتساءل الجميع عن سبب موته المفاجئ بهذه الطريقة دون أن يكون قد عانى من مرض ما سابقا.

في أكثر من نصف الحالات التي يتعرض فيها الشباب للموت المفاجئ، يكشف تشريح الجثث عن أمراض في القلب وجهاز الأوعية الدموية، وغالبًا ما تكون وراثية.

و نشر علماء روس من قسم الطب الشرعي في جامعة سيتشينوف، برئاسة البروفيسور الروسي يوري بيغولكين، دراسة حول الوفاة المفاجئة للشباب بسبب السكتة القلبية.

وبعد تلخيص نتائج الدراسة التي استمرت لمدة خمس سنوات، وجد الخبراء أن “غالبية الذين ماتوا لم يشتكوا من صحتهم، وفي الوقت نفسه، 85% من حالات تشريح الجثث، لوحظت أمراض مختلفة في الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية”.

ويعتقد الخبراء القائمين على البحث أن “السبب في ذلك هو خلل التنسج الجهازية من النسيج الضام (أمراض تصيب الدم) وهو انتهاك لتطور الخلايا”.

ويقول الخبراء: إننا “نتحدث عن الأمراض الخلقية التي تسببها الوراثة، غالبا ما تظهر في شكل مجموعة من المتلازمات. وأحيانًا يتجلى ذلك في بعض السمات الخارجية للشكل والنفسية، على سبيل المثال، التطور غير الطبيعي للصدر، وانحناء العمود الفقري، والقدم المسطحة، والاضطرابات العصبية”.

الرجال أكثر عرضة للموت المفاجئ

وفقًا لعلماء من الدنمارك، فإن السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب (المشار إليه فيما يلي باسم الموت المفاجئ غير العنيف) هو النوبات القلبية. ففي غضون عشر سنوات فقط، تم تسجيل 1698 حالة في البلاد. وأكدّت نتائج تشريح الجثث حدوث 753 نوبة قلبية، و44 سكتة دماغية.

ولاحظ جميع الباحثين تقريبا أن “الرجال أكثر عرضة للموت المفاجئ في سن مبكرة”، لذلك، ووفقًا لتقرير عيادة فطومة بورقيبة الجامعية في مدينة المنستير في تونس، وعلى مدار 28 عامًا منذ عام 1990، توفي 137 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما، من بينهم 107 رجال”.