خطة وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انتهاء الاستعدادات بكل قطاعات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال إبراهيم، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلن حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذها الثابتة والمتنقلة.

إلغاء كل الإجازات والراحات

وأضاف أنه تم إلغاء كل الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفى الأحواض، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

وأشار إبراهيم إلى أنه يتم التنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى فى الإزالة الفورية لأى حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفى المهد، خصوصا خلال فترة الإجازات، لافتا إلى أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 15500، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على مدار الساعة.

ولفت مستشار وزير الزراعة إلى استمرار العمل بالمعامل التابعة لوزارة الزراعة (صحة الحيوان والمبيدات والعفن البنى)، وكذلك إدارات الحجر الزراعى، لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات التصدير واستيراد السلع الاستراتيجية خلال فترة الإجازة.