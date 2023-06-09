هيئة الرعاية الصحية تشارك بمنتدى مشاريع مستشفيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نيابًة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شارك الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، في فعاليات منتدى مشاريع مستشفيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، والمنعقد بدبي خلال يومي 9,8 يونيو الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وجاءت المشاركة بحضور الرؤساء والمدراء التنفيذيين لكبرى المستشفيات ومؤسسات وهيئات وخبراء الرعاية الصحية بالدول العربية والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

واستعرض الدكتور أمير التلواني، خلال فعاليات المنتدى، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، واستراتجية هيئة الرعاية الصحية ودورها في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتأهيلها للتسجيل والاعتماد، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، والتحول الأخضر للرعاية الصحية المستدامة.

عدد من الجلسات النقاشية حول الطب الاتصالي والتطبيب عن بُعد

وأكد التلواني، أن المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المختصين في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية من أكبر المستشفيات في الوطن العربي، حيث شمل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية حول الطب الاتصالي والتطبيب عن بُعد والإدارة والتشغيل للمنشآت الصحية ومكافحة العدوى، ومشيرًا إلى أنه فرصة لعرض تجربة مصر الناجحة في التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من تجارب الآخرين، واستغلال جميع المنصات العربية والدولية لإبراز نجاحات الدولة في خططها الصحية التنموية وتعزيز مكانتها وريادتها عالميًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم الخدمات الصحية المبنية على القيمة value-based healthcare، مشيرًا إلى أن المشاركة بالمنتدى الثاني لمشاريع مستشفيات الشرق الأوسط تؤكد على الريادة المصرية في مجال الرعاية الصحية بين الدول العربية والعالم، والعمل على تبادل الخبرات الصحية مع الدول الأشقاء، ولافتًا إلى أن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بخُطى سريعة ويشهد تطورًا ملحوظًا وهو أساس الوصول للأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.