الإسماعيلية: رفع حالة الطوارئ ومتابعة علي مدار الساعة خلال أجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية عن رفع حالة الطورائ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية استعدادًا لإستقبال عيد الأضحي المبارك، وذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،



وقال الدكتور علي حطب، إنه تم التأكد ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظة الإسماعيلية، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد ، لإستقبال أى حالات مرضية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الطوارئ بكافة المستشفيات لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف حطب، إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الإسماعيلية، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها ، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

واوضح الدكتور على حطب، علي انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ، ومراقبه نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للإشتراطات الصحية، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة .

دكتور على حطب وكيل وزارة الصحة

وكيل صحة الإسماعيلية