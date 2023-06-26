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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. استخراج جثمان من أنقاض عقار الإسكندرية المنهار ومصابين اثنين

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة مواطنين، واستخراج جثمان، من تحت أنقاض في عقار الإسكندرية المنهار، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

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أعمال رفع الأنقاض

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية، مشيرا إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، تحسبا لوجود أي مصابين أو حالات وفيات أخرى.

 

كانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ورفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة، كما تستمر حالة الاستعداد في المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث وهي مستشفيات (شرق المدينة - أبوقير - الجمهورية -راس التين - جمال حمادة).


 

وأكدت الوزارة استمرار أعمال رفع الأنقاض من قبل الدفاع المدني، والقوات المسلحة، وكذلك إجراءات التعامل الطبي من قبل هيئة الإسعاف المصرية، وجاري المتابعة.
 


 

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