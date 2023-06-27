الجملي بـ230 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تحل علينا أيام مباركة وهي عيد الأضحى المبارك، ومن سننه شراء اللحوم وذبح الأضاحي، ومنذ الأسبوع الماضي، وتشهد محال الجزارة والمنافذ الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.

ووفق شعبة القصابين، فإن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء التي تتزامن مع وقفة عيد الأضحى تبدأ من 240 جنيهًا بالنسبة للحوم البلدي، وحسب القطعية فى منافذ الحكومة المنتشرة فى ربوع الجمهورية.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

أسعار اللحوم في السوق اليوم الثلاثاء:

- اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و350 جنيهًا حسب القطعية.

- سعر كيلو كباب الحلة 240- 350 جنيهًا.

- أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

-الاستيك والبفتيك 240 و280 جنيهًا للكيلو.

- سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيهًا.

-سجل سعر اللحوم الجملى بين 230 و280 جنيها للكيلو.

- اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 160 و190جنيها.

-الكبدة المستوردة بين 160 جنيها إلى 190 جنيها.