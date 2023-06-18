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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عبد الغفار يناقش مع ممثل "الصحة العالمية" استعدادات عقد المؤتمر العالمي للسكان

وزير الصحة خلال لق
وزير الصحة خلال لق ممثل منظمة الصحة العالمية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، وذلك لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة محاور عمل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا دعم منظمة الصحة العالمية للمؤتمر، في ظل الاهتمام العالمي بقضايا الصحة والسكان والتنمية، ومدى تأثيرها على صحة الشعوب ورفاهيتها، حيث أكد الوزير أن العالم يواجه تحديًا لا يمكن مواجهته إلا بمستوى عالٍ من التعاون والتكامل العالمي.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين أكدا أهمية متابعة الخطوات التحضيرية الخاصة  بمشاركة  السيد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية في المؤتمر ، والذي سيعطي دفعة قوية لإنجاح جهود المؤتمر، في مواجهة القضايا  الصحية والسكانية، والتي تشكل تحدًيا رئيسيًا للدول سواء المتقدمة أو النامية على اختلاف أنظمتها.

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الجريدة الورقية