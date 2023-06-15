صوت الشعب يقترح إعادة توزيع الموارد وزيادة موازنة الصحة

قالت الدكتورة سماح أبو القاسم أمين مساعد المرأة في حزب صوت الشعب إن كل من يتعامل مع المنظومة الطبية في مصر سواء المرضى أو الطاقم الطبي، يعاني منها أشد المعاناة، وقد أن الأوان لتجديد الدماء في هذا القطاع والعمل على إصلاحه.

وأوضحت ممثل حزب صوت الشعب بجلسة الرعاية الصحية في الحوار الوطني أن علاج أي مرض يبدأ بتشخيصه لمعرفة السبب الرئيسي، ألا وهو قلة الموارد المالية ولكن قبل ذكر السبب فعلينا أن نتعامل مع واقعنا وهي أننا بصدد أزمة اقتصادية وموارد محدودة.

واقترح حزب صوت الشعب إعادة توزيع الموارد بشكل أفضل وتخصيص جزء أكبر من ميزانية الدولة لوزارة الصحة، وعلى سبيل المثال، تقوم كليات الطب الحكومية بتقديم الدعم من ميزانية وزارة التعليم العالي وانفاق الملايين من الجنيهات لتخريج الآلاف من الأطباء، والذين يصطدموا بعد ذلك بواقع مرير بعد تخرجهم من رواتب ضعيفة وامكانيات عمل محدودة للغاية مما يضطرهم لترك العمل بمصر والبحث عن فرص عمل خارج البلاد مما يتسبب في اهدار ماتم انفاقه. فإذا قمنا بتحديد أعداد دقيقة من الدارسين حسب احتياج القطاع الطبي وتوفير ما يتم انفاقه على الأعداد الزائدة عن الحاجة ثم إعادة توزيع ماتم توفيره على رواتب القطاع الطبي والإمكانيات الفنية للعمل مع توفير المناخ المناسب للعمل من حصانة الطاقم الطبي أثناء أداؤه لعمله وتشديد العقوبات على المتجاوزين.

و الشق الثاني: وهو المريض، فتوفير مناخ مناسب للطاقم الطبي ينعكس على الخمة الطبية المقدمة للمريض انعكاسًا إيجابيًا ومباشرًا والحصول على منتج جيد من الرعاية الصحية.

كما اقترحت أن يتمتع كل من جاوز السبعين من عمره بالرعاية الصحية الكاملة وأن يتم استقباله في أي مستشفى سواء مستشفى حكومي أو خاص أو تابع للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية حتى يتم الإنتهاء من نظام التأمين الصحي الشامل مع اثبات المن بالرقم القومي حتى يتسنى للمواطن في هذه المرحلة العمرية الشعور بالاطمئنان على نفسه في بلده وتأصيل وتعظيم شعور المواطنة لديه ولى الأجيال القادمة.