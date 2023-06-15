»اﻟﺼﺤﺔ«: ﻓﺤﺺ ٧ ﻣﻼﻳين و٩١ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ وإﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ

ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 7 ملايين و91 ألفاً و272 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2021 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين فى الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافة إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة، وصرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية للمريض.

كما أعلنت الوزارة عن إنشاء وحدات السلامة الدوائية واقتصاديات الدواء بالجهات التابعة للوزارة، بهدف الاستخدام الأمثل والرشيد للدواء وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمريض.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن استحداث وحدة السلامة الدوائية، بجميع قطاعات وهيئات ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة، يمثل خطوة مهمة فى تفعيل ممارسات التتبع الدوائى لضمان مأمونية الدواء، ووضع آليات للحد من مخاطر الاستخدام غير السليم، فى سبيل تأسيس نظام متكامل للاستخدام الآمن للأدوية فى المنشأة الصحية.

ومن ناحية أخرى شدد وزير الصحة على سرعة العمل فى رفع كفاءة وحدة العناية المركزة وسرعة تنسيق وتطوير الموقع العام لمستشفى وادى النطرون التخصصى بمحافظة البحيرة فى إطار زيارة مفاجئة قام بها الوزير للمستشفى.