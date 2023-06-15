مواطن يستغيث بوزير الصحة لإجراء عملية تغيير صمام بمعهد القلب

يستغيث المواطن حسن أحمد حسن غانم، البالغ من العمر 46 عامًا ويعمل مدرسًا بأحد مدارس محافظة كفرالشيخ، من طول انتظار موعد إجراء عملية تغيير صمام أورطي في معهد القلب بإمبابة، إذ أنه محجوز في المعهد منذ أكثر من شهر.

قال "حسن": تعرضت لأزمة قلبية منذ ٤ شهور وتم إجراء عملية تغيير ٢ صمام أورطي ولكن بعد ثلاث شهور فشل صمام وفي احتياج إلى تغييره.

وأضاف: ذهبت إلى المعهد القومي للقلب بإمبابة وتم حجزي لإجراء العملية منذ أكثر الشهر وحتى الآن يتم تأجيل العملية لعدم وجود بعض المستلزمات الطبية.

وناشد المواطن وزير الصحة لإصدار تعليمات بسرعة التدخل لإجراء العملية الجراحية لخطورة الانتظار، حيث أنه لا يوجد ما يمنع من إجرائها في الوقت الحالي، كما أنه لا يستطيع إجراء الجراحة على نفقته الخاصة.

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