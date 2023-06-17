أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، سبب تحذيرات منظمة الصحة العالمية الأخيرة بشأن كورونا، قائلًا: “ إن العزل خلال فترة كورونا قلل من انتشار المرض".

وأكد الحداد، أنه لا يوجد وباء في العالم حاليا، ولكن تحذير المنظمة الصحة العالمية لا يرى عن كونه خوف من تهاون الناس والتراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أنه لا يوجد أي مؤشر على وجود وباء في الوقت الحالي، وإنما منظمة الصحة العالمية أصدرت التحذير من باب الخطوة الاستباقية لأي فيروس قد ينتشر في المستقبل وذلك بعدما تم مهاجمتها في بداية أزمة كورونا.

سبب تحذيرات الصحة العالمية الأخيرة بشأن كورونا

وأوضح أن استخدام المضاد الحيوي «عمال على بطال» يقلل فاعليته بالنسبة للجسم كما أنه يعد خطرا على الجهاز المناعي.

وردًا على السؤال الذي شغل بال الكثيرين دون إجابة مقنعة، بشأن إمكانية تصنيع الفيروسات مثل كوفيد 19، موضحا أن فيروس كورونا درسوه في الجامعة منذ سنوات كثيرة ولكن تم تعديل محتواه الجيني ليكون أكثر فتكًا وانتشارًا، ولكن الكلام عن تصنيع فيروس كورونا كلام غير مدقق.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.

شاهد الفيديو..