الصحة العالمية تعلن مصر خالية من فيروس سي خلال أسابيع

زف الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، بشرى عن فيروس سي، قائلا: سيتم إعلان خلو مصر من فيروس سي خلال الأسابيع المقبلة من قبل منظمة الصحية العالمية في إنجاز صحي يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

شكر للرئيس السيسي

ووجه الدكتور أمجد الحداد في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاقة العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في القضاء على الأمراض من بينها فيروس سي.

وتابع: " اكتشاف الأمراض في بدايتها من خلال المبادرات الرئاسية ومعالجتها وفر الكثير من الأموال على الدولة حال انتشار هذه الأمراض، لافتا إلى أن مرضي فيروس سي يتعرضون للفشل الكبدي وسرطان الكبد، وتم القضاء على هذه الأمراض بفضل المبادرات الرئاسية.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هذه المبادرات حافظة على صحة الشباب من خلال الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها في بدايتها.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن العالم بأكمله يشيد بالتجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى إصرار القيادة السياسية على التخلص من مرض يدمر صحة المصريين.

وأضاف «عقبة» أن فيروس سي كان مرضًا رئيسيًا بمصر، منوهًا أنها كانت أعلى الدول إصابة به على مستوى العالم خلال مدار السنوات الماضية.

وتابع: «لم يكن هناك بيت في مصر لا يخلو من فيروس سي، والدولة أجرت أكبر مسح طبي في العالم على المصريين من أجل القضاء على هذا الفيروس، إذ تم الكشف على 80 مليون مواطن لكي يتم علاج 2 مليون منهم بالمجان».

وأشار إلى أن القضاء على فيروس سي من الإنجازات الضخمة للغاية على مستوى العالم، إذ لم تقم أي دولة بإجراء مسح طبي بهذا المستوى.

ولفت إلى أن القضاء على فيروس سي من أهم المبادرات التي تمت في مجال الصحة، وكانت نتيجتها رائعة، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمجهود الكبيرة التي بذلته مصر في هذا الملف.