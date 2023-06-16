لقاء تشاوري بين القومي للإعاقة وممثلي الصحة العالمية

عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة “القومي للإعاقة”، لقاء تشاوريًا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في نيويورك، للاتفاق على حملة توعوية مشتركة عن الصحة الدامجة، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 16) و المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي يدور النقاش العام لأعمال هذه الدورة حول موضوع: مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة: الانجازات والتحديات.

وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من التوصيات وأشكال التعاون المشترك ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يعود بالنفع والقيمة والتوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والمجتمع ومقدمي الخدمات الصحية أنفسهم.

تبادل وجهات النظر بين المجلس والمنظمة

في هذا السياق قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أن اللقاء حظي بتبادل رائع في وجهات النظر بين المجلس والمنظمة، وخلص إلى الخروج بعدد من المقترحات لأوجه التعاون التي تحقق مفهوم " الصحة الدامجة " منها مثالا تعزيز برامج الاكتشاف المبكر لمختلف أنواع الإعاقات وبرامج التدخل المبكر للأطفال، والعمل على تنمية وتطوير قدرات مقدمي الخدمات الصحية وتحديدا هيئة التمريض والمعاونين بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.

إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا الوقاية من مسببات الإعاقة، ورفع الوعي المجتمعي أيضاً بفحوصات ما قبل الزواج والأمراض الوراثية والصحة الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة ومتابعة صحة الأم الحامل والجنين والتغذية السليمة للأم والرضيع والالتزام بالتطعيمات والتقليل من الممارسات الخاطئة.

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أنه تم خلال اللقاء التشاوري اقتراح تنفيذ وإتاحة الحملات الإعلامية والأنشطة والمطبوعات والأدلة الإرشادية بين الطرفين لمختلف أنواع الإعاقات وتوفيرها بالترجمة الإشارية والترجمة النصية وطباعتها بلغة برايل وإتاحتها على كافة المواقع الإليكترونية بوسائل تكنولوجية ميسرة، كذلك العمل على تطبيق الكود الهندسى للاتاحة البيئية بكافة المنشآت ووحدات المرافق التي تقدم الخدمات الصحية مما يدعم إمكانية الوصول والحصول على تلك الخدمات.

لقاء تشاوري بين القومي للإعاقة وممثلي الصحة العالمية حول حملة "الصحة الدامجة"