منتخب السعودية يهزم أستراليا في كأس آسيا للناشئين 

منتخب السعودية، استهل منتخب السعودية تحت 17 عامًا، مشواره ببطولة كأس آسيا 2023 بهزيمة نظيره الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات البطولة التي تستضيفها تايلاند، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التى جمعت المنتخبين على ملعب تشونبوري.

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أهداف مباراة السعودية وأستراليا بكأس آسيا للناشئين:

افتتح منتخب السعودية أهدافه عن طريق اللاعب نواف البشري في الدقيقة 56، وأضاف اللاعب نواف الجدعاني الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ولعب منتخب السعودية للناشئين المباراة بتشكيل كالآتى:

في حراسة المرمي: محمود البرية.

في خط الدفاع: سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، يوسف الطحان.

في خط الوسط: نواف الجدعاني، محمد هزازي، فرحة الشمراني، محمد المحيش.

في الهجوم: طلال حاجي، نواف البشري.

يستعد الأخضر السعودي لملاقاة نظيره الطاجيكستاني، فى المباراة التى تجمعهما يوم الإثنين المقبل، على ملعب تشونبوري، فيما يلتقي منتخب أستراليا مع نظيره الصين على نفس الملعب في اليوم ذاته.

يبحث منتخب السعودية للشباب تحت 17 سنة، عن الفوز أمام نظيره أستراليا، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا للناشئين.

الفوز يغيب عن منتخب السعودية للشباب أمام أستراليا منذ 15 عامًا:

لم يفز منتخب السعودية للشباب علي نظيره أستراليا منذ 15 عامًا، إذْ كان آخر انتصار للأخضر منذ 14 عامًا وثمانية أشهر.

أخفق المنتخب السعودية في الفوز خلال مشاركاته الثلاث الأخيرة، 2012 و2014 و2016، فيما غاب عن نسختَي 2010 و2018.

في 7 أكتوبر 2008، فاز "الأخضر"، بقيادةٍ من المدرب البرازيلي فيلهو كاكا، 4ـ0 على تركمانستان، ضمن مرحلة المجموعات من النسخة الـ13، التي احتضنتها أوزبكستان.

أحرز الرباعيةَ أحمد العوفي "هدفين"، وياسر الشهراني، ومحمد العسيري.

منذ ذلك الحين، لعِب منتخب السعودية للشباب11 مباراةً في البطولة، انتهت بأربعة تعادلات وسبع هزائم، وحرمته نتائجُه من تجاوز مرحلة المجموعات من 2012 إلى 2016.

تضم المجموعة الثالثة من نسخة 2023 منتخبَي الصين وطاجيكستان، إضافةً إلى السعودية وأستراليا.

راهن عبدالوهاب الحربي، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، إلى مهاجمة منتخب أستراليا من البداية بالثنائي طلال حاجي ونواف البشري.