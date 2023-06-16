السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق هندي ارتكب جريمة “بشعة” بالقصيم

أصدرت الداخلية السعودية بيانا بتنفيذ حكم القتل بهندي أقدم على ذبح مواطنه بسكين من عنقه أثناء نومه في غرفته وفصل رأسه عن جسده، وفق روسيا اليوم.

وقال بيان الداخلية: "أقدم منديل عبدالراكب مياج الدين منديل، هندي الجنسية، على قتل ايم دي نسيم أنصاري، هندي الجنسية، وذلك بذبحه بسكين من عنقه أثناء نومه داخل غرفته وفصل رأسه عن جسده.

وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلة الجاني، وعلى وجه الحيلة والخداع، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني يوم الخميس 15 يونيو بمنطقة القصيم".

وتابع بيان وزارة الداخلية: "إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره… والله الهادي إلى سواء السبيل".