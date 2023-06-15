السعودية.. موعد صرف حافز الاستدامة

السعودية.. يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة الموعد المحدد لصرف حافز الاستدامة، وهو الدعم الذي تقدمه المملكة للموظفين بغية تحفيزهم للعمل وتشجيعهم، رفع مستوى المعيشة.

وزارة الموارد البشرية

وفي السياق يمكن للموظف الحصول على حافز الاستدامة، وفقًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الفترة ما بين 25 إلى 30 من كل شهر ، شريطة أن يكون الموظف قام بالتقديم على هذا الحافز قبل يوم 20 في الشهر.

شروط التقديم على حافز الاستدامة

يكون العامل من أصل سعودي.

يقوم العامل بالتقديم الطلب بنفسه.

يكون العامل من المسجلين في التأمينات الاجتماعية

تقديم الطلب في مدة لا تزيد عن 30 شهر من موعد التسجيل.

يكون العامل قد استمر في عمله لمدة تزيد عن عام.

تكون هذه هي المرة الأولى للتقديم على حافز الاستدامة.

طريقة التقديم في حافز

يجب الدخول إلى بوابة طاقات.

اختيار أيقونة برامجنا، واختيار برنامج توطين.

النقر على فواتير حافز الاستدامة، وإضافة الفاتورة.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

أخيرًا إرسال الطلب،و الانتظار حتى يتم النظر في طلبك.

مؤسسة عبدالعزيز بن فهد بالسعودي

وفي سياق آخر تقدم مؤسسة عبدالعزيز بن فهد بالسعودية، مساعدات مالية للمحتاجين وهو ما دفع المواطنين بالبحث عن كيفية الحصول على المساعدة المالية .

شروط الحصول على المساعدة من المؤسسة

‏- يجب تقديم كافة المستندات التي تطلبها المؤسسة.

- أن يكون طالب المساعدة يقيم في الأراضي السعودية.

‏ توضيح جميع التفاصيل الخاصة بالعنوان الوطني للمتقدم.

- عند احتياج المتقدم لمساعدة علاجية يجب تقديم التقارير الطبية.

‏- توفر رقم هاتف للمتقدم حتى يتم التواصل مع بشكل فوري.

طريقة الحصول على المساعدة المالية

- الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لمؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد للمساعدات

‏- الدخول على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

‏- تحديد المساعدات المالية.

- تدوين تفاصيل المساعدة مساعدة التي يرغب في الحصول عليها.

‏- يجب إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

‏- يجب إرفاق المستندات المطلوبة لتأكيد الطلب الخاص بالمتقدم.

‏- النقر على أيقونة إرسال الطلب.