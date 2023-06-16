ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس بقصر الإليزيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويتضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو.



كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس أيضا في 19 يونيو.

ويوم الأربعاء الماضي، أكدت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السادس عشر من يونيو الجاري.

الحرب في أوكرانيا على طاولة المباحثات

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش الحرب في أوكرانيا ضمن قضايا أخرى عندما يلتقي بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت الإليزية أن فرنسا تنتظر من السعودية أن تلعب دوراً مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا، وهذا سيكون في مصلحة الجميع بما في ذلك دول الجنوب والسعودية.

وأضافت أن الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي سيبحثان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت الرئاسة الفرنسية عشية استقبال ولي العهد السعودي في الإليزيه، بأن فرنسا ستدعم رسميا ترشّح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030".

وتابعت "ماكرون سيناقش مع ولي العهد، يوم الجمعة، قضايا نهتم بها معاً كالاستقرار في لبنان والعراق".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت في وقت سابق إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر الأربعاء متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة ترؤس ولي العهد السعودي وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو.

كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس أيضا في 19 يونيو.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي.

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