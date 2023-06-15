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الخميس 15 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية يقترب من استضافة السوبر الأفريقي

ملعب الجوهرة المشعة
ملعب الجوهرة المشعة

أصبحت المملكة العربية السعودية، الدولة الأقرب لاستضافة مواجهة كأس السوبر الأفريقي المقبلة المقرر إقامتها خلال أغسطس المقبل بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، على ملعب ستاد الملك عبدالله المعروف باسم الجوهرة المشعة.
 

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ويخوض الأهلي المواجهة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بينما يلعب اتحاد العاصمة الجزائري المواجهة بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

مونديال الأندية ..

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي ، بعد الانتصار عليه في القاهرة بثنائية لهدف ، ثم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدار البيضاء على ملعب مركب محمد الخامس ، ليحصد الأحمر اللقب رقم 11 في مسيرته مع أمجد البطولات القارية ، ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تستضيف السعودية أيضًا منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقرر لها ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية، تأهل منهم 6 حتى الآن كالتالي :
 الأهلى المصري بطل القارة الأفريقية واتحاد جدة بطل الدورى السعودى، مانشستر سيتى بطل نسخة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر الانتظار لمعرفة هوية بطل أمريكا الجنوبية على أن يتم الإعلان عنه بعد نهائى كوبا ليبرتادوريس على ملعب ماراكانا فى البرازيل شهر نوفمبر المقبل.

وجاءت الأندية المتأهلة لمونديال العالم للاندية 2023 في السعودية كما يأتي:

1-الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا
2-اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي (البلد المضيف)
3-أوراوا ريد داياموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا
4-أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا
5-كلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف
6-مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا

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