الصين تحتفي بـ ميسي.. وموقف مُحرج لنجم الأرجنتين في مطار بكين

استقبلت الصين اليوم منتخب الأرجنتين، وعلى رأسهم نجم الفريق وبطل العالم، ليونيل ميسي، استعدادًا لخوض مباراة ودية.

ميسي في الصين:

تعرض صاحب السبع كرات ذهبية، "ميسي"، لموقف محرج، في الصين فور وصوله مطار بكين.

وأوقف عناصر الشرطة الموجودين في مطار بكين الدولي دخول ليونيل ميسي وعبوره من بوابات المطار، وذلك بسبب وجود خطأ في جواز سفره، وهو أمر لم يكن النجم الأرجنتيني على علم به.

ميسي في الصين

وانتظر ميسي ورفقائه، في المطار لبعض الوقت داخل صالة المطار من أجل محاولة حل الأزمة، والتي انتهت بالفعل وتمكن اللاعب من عبور بوابات المطار بعد مفاوضات مع عناصر الشرطة.

ميسي في قلب الصينيين:

وكان في انتظار ميسي مئات المشجعين الصينيين، أمام المطار، ويهتفون "ميسي! ميسي!"، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما انتظر مئات آخرون أمام فندقه، ليس بعيدًا عن ضفاف عن نهر ليانغما الذي يرتاده سكان بكين للتنزه.

وفيما حافظ المشجعون على رباطة جأشهم بداية، بدأوا بإطلاق الهتافات والصياح باسم ميسي عندما اعتقدوا أنهم رأوا حافلته.

ميسي

ووصل ميسي إلى الصين على متن طائرة خاصة بجانب عدد من زملائه في منتخب الأرجنتين المتوج بمونديال 2022 في قطر.

وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ضد أستراليا في ستاد العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع لثمانية وستين ألف متفرّج.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين ودية أخرى يوم 19 من الشهر الجاري في جاكرتا أمام إندونيسيا قبل بدء تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.